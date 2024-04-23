İzmir'de kıskıvrak yakalanan 2 zehir taciri tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekiplerince adım adım takip edilen zehir tacirleri, kıskıvrak yakalandı. 10 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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İzmir'de kıskıvrak yakalanan 2 zehir taciri tutuklandı

İzmir'in Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri C.G. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adım adım takip ettikleri şüphelinin evine gittiği K.A.'ya siyah bir poşet verdiğini tespit eden ekipler, adrese baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 10 bin 10 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan C.G. ve K.A., emniyette ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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