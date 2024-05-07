Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası Icardi'den dikkat çeken paylaşım

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Konyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalmasının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Süper Lig'in bitimine 3 hafta kalırken puan farkının 6'ya yükselmesiyle Icardi, Instagram hesabından Hatayspor maçında yaptığı "uyku" sevincini paylaştı.

Bu paylaşım, Icardi'nin Fenerbahçe'nin puan kaybına bir gönderme olarak yorumlandı. Bazı taraftarlar Icardi'nin bu paylaşımını "saygısızca" bulurken, bazıları da "motive edici" olarak değerlendirdi.

Icardi'nin o paylaşımı;