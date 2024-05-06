Sergen Yalçın kararını açıkladı: "Sezon sonu devam etmeme kararı aldık"

Antalyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın geleceği hakkında merak edilenleri Pendikspor maçı sonrasında açıkladı. Tecrübeli teknik adam Yalçın, Antalyaspor'dan sezon sonu ayrılacağını açıkladı.

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Sergen Yalçın kararını açıkladı: "Sezon sonu devam etmeme kararı aldık"

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 mağlubiyetle sona eren Pendikspor karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada, “Başkan ve yönetimle hafta içinde yaptığımız toplantıda karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Sezon sonu devam etmeme kararı aldık” dedi.

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Antalyaspor, sahasında Pendikspor’a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında maçı değerlendiren Antalyaspor teknik patronu Sergen Yalçın, 3 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Zor bir oyun olduğunu ve Pendikspor’un iyi mücadele ettiğini kaydeden Yalçın, 10 kişi kaldıktan sonra işlerinin zorlaştığını belirterek, “Aslında bayağı da bir pozisyon yakaladık. İkinci yarı maalesef oyunu çeviremedik. Böyle oyunlar da olabiliyor. Kaybettiğimiz için doğal olarak üzgünüz” dedi.

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Kaynak: İHA

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Sergen Yalçın Futbol
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