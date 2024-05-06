Ukraynalı olimpik halterci cephede hayatını kaybetti

Ukrayna'nın Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda haltercilik dalında madalya mücadelesi veren milli sporcusu Oleksandr Pielieshenko, Rusya ile yaşanan çatışmada hayatını kaybetti.

Ukraynalı olimpik halterci cephede hayatını kaybetti

Ukrayna Halter Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Viktor Slobodianiuk, 30 yaşındaki Oleksandr Pielieshenko'nun cephede öldüğünü duyurarak üzüntüsünü dile getirdi. Slobodianiuk, "Savaş en iyilerimizi alıyor, kahramanlar ölmez." ifadelerini kullanarak sporcuya veda etti.

Rio 2016'da erkekler 85 kiloda dördüncülük elde eden Ukraynalı sporcu, 2016 ve 2017 yıllarında düzenlenen Avrupa Şampiyonaları'nda da altın madalya kazanmıştı.

Pielieshenko, Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahalenin ardından orduya katılmıştı.

Pielieshenko'nun ölümü, Ukrayna spor camiasında büyük üzüntüye yol açtı. Birçok sporcu ve sporsever, sosyal medya hesapları üzerinden Pielieshenko'yu anarak üzüntülerini dile getirdi.

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