Milli yelkenciler destansı yolculuğu tamamladı

Milli sporcular Ezgim Mıstıkoğlu ve Derin Deniz Bınaroğlu, 8 ay süren zorlu bir mücadeleyle dünyanın en prestijli yelken yarışlarından biri olan Okyanus Küre Yarışı'nı (Ocean Globe Race) tamamladı.

Milli yelkenciler destansı yolculuğu tamamladı

Ezgim Mıstıkoğlu ve Derin Deniz Bınaroğlu, 8 ay süren zorlu bir mücadeleyle dünyanın en prestijli yelken yarışlarından biri olan Okyanus Küre Yarışı'nı (Ocean Globe Race) tamamladı. Eski yelken teknolojileri ile bu başarıyı elde eden milli sporcular, denizcilik tarihine altın harflerle adlarını yazdırdı.

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, 4 etaptan oluşan yarışın ilk iki ayağında RC, Line Honors ve Flyer sınıflarında Translated 9 adlı tekneleriyle liderliği ele geçiren milli sporcularımızın, büyük zorluklara rağmen pes etmeden mücadeleyi 8 ayda tamamladıkları ifade edildi.

Büyük zorluklara rağmen yarışı tamamlamayı 8 ayda başaran milli sporcuların tebrik edildiği açıklamada, "Ezgim Mıstıkoğlu ile Derin Deniz Bınaroğlu'nun gösterdikleri cesaret ve kararlılık, Türk denizcilik geleneğinin bir parçası olmalarının yanı sıra genç denizciler için de ilham kaynağı oldu. Gösterdikleri cesaretten dolayı kendilerini tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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