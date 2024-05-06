Göztepe, dış sahada rakiplerine korku salıyor

Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Göztepe, Trendyol 1. Lig'de bu sezon 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak, ligin en başarılı dış saha takımı oldu.

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Göztepe, dış sahada rakiplerine korku salıyor

Trendyol 1. Lig'de bu sezon fırtına gibi esen Göztepe, dış saha performansı ile de adından söz ettiriyor. Deplasmanlarda rakiplerine adeta gözdağı veren sarı-kırmızılılar, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak topladıkları 36 puan ile ligin en başarılı dış saha takımı olmayı başardı.

SÜPER LİG'E YOLCULUKTA GÜÇLÜ PERFORMANS

Geçtiğimiz hafta Süper Lig'e yükselişini garantileyen Göztepe, 33. hafta mücadelesinde Eyüpspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek bir adım daha zirveye yaklaştı. Bu galibiyetle birlikte liderlik koltuğunu sağlamlaştıran Göztepe, dış sahadaki başarısını da gözler önüne serdi.

RAKİP KALEYİ 28 KEZ HAVALANDIRDI

Ligin 17 deplasman maçında 28 gol atan Göztepe, kalesinde ise sadece 12 gol görerek sağlam bir savunma performansı sergiledi. Bu müthiş performans ile rakiplerine gözdağı veren Göztepe, 32 puan toplayan Eyüpspor'un da önünde yer alarak dış saha krallığını ilan etti.

KUTLAMA HAZIRLIKLARI TAM GAZ DEVAM EDİYOR

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre; Trendyol 1. Lig’in son haftasında Bodrumspor’u konuk edecek olan Göztepe, müsabaka sonrasında dev bir kutlama yapmaya hazırlanıyor. Taraftarların yoğun ilgi göstereceği organizasyonda Gürsel Aksel Stadyumu’nun tıklım tıklım olması beklenirken, Göztepe’yle özdeşleşen Med Cezir şarkısını seslendiren usta sanatçı Levent Yüsel’in de katılım sağlayacağı öğrenildi.

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