Fenerbahçe'den Çifte Bomba!

Öte yandan bir başka PSG oyuncusu olan Marco Asensio transferinde de sona gelindiği iddia edildi. Asensio’nun Fenerbahçe’nin teklifini kabul etmeye çok yakın olduğu belirtilirken, oyuncuya İstanbul’da kalacağı evin bile tanıtıldığı öğrenildi.

Asensio bugüne kadar 447 maçta forma giyerken, 87 gol ve 68 asist kaydetti.