Fenerbahçe'den Çifte Bomba!
Fenerbahçe, Mourinho'nun çok istediği Skriniar ve Asensio'nun transferinde mutlu sona çok yakın. Transferlerin kısa sürede açıklanması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni sezon için hazırlık çalışmalarına başlayan Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun çok istediği 2 ismin imzaya yakın olduğu iddia edildi.
Sarı-lacivertlilerde futbol direktörü Devin Özek, transfer çalışmaları için adeta mekik dokurken, İtalya’ya giden Özek’in Milan Skrniar ile neredeyse anlaşma sağladığı kaydedildi. PSG ile konuya ilişkin tamamen anlaşan Fenerbahçe’nin oyuncu ile de 3+1 yıllık sözleşme yapacağı kaydedildi.
Öte yandan bir başka PSG oyuncusu olan Marco Asensio transferinde de sona gelindiği iddia edildi. Asensio’nun Fenerbahçe’nin teklifini kabul etmeye çok yakın olduğu belirtilirken, oyuncuya İstanbul’da kalacağı evin bile tanıtıldığı öğrenildi.
Asensio bugüne kadar 447 maçta forma giyerken, 87 gol ve 68 asist kaydetti.