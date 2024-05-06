Konyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Konyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Alman Daniel Schlager oldu.

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Konyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam saat 20.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak olan Konyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu.

Maçın hakemliğini Bahattin Şimşek üstlenecek. Şimşek'e Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir yardımcı olacaklar. Müsabakanın 4. hakemi ise Burak Şeker.

Alman Daniel Schlager ise maçta VAR hakemi olarak görev yapacak. AVAR görevinde ise Ömer Faruk Turtay, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Onur Özütoprak bulunacak.

Süper Lig'de bu akşam oynanacak diğer bir maçta ise Antalyaspor - Pendikspor karşı karşıya gelecek. Bu maçın VAR hakemi ise Koray Gençerler olacak. AVAR görevinde ise Serkan Tokat ve Yusuf Bozdoğan yer alacak.

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