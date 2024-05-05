Galatasaray Sivasspor'u 6-1 mağlup etti! Fenerbahçe'nin rekorunu kırdı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u 6-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılarda Hakim Ziyech 12. dakikada gol perdesini açarken, 38. dakikada sahneye çıkan Dries Mertens skoru 2-0'a getirdi. Konuk ekipte 55. dakikada Caner Osmanpaşa farkı 1'e indirirken, Mauro Icardi 59. dakikada skoru 3-1'e getirdi.

Galatasaray, 60. dakikada Hakim Ziyech ceza sahası dışından estetik golüyle 4-1 öne geçerken, Dries Mertens'in 73. dakikada yeniden sahneye çıkmasıyla sahadan 5-1'e getirdi. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi 85. dakikada gol perdesini kapatarak maçın sonucunu da belirlemiş oldu.

Bu sonuçla birlikte puanını 96'ya yükselten Galatasaray liderliğini sürdürdü. Sivasspor ise 48 puanla 9. sırada yer aldı.

SÜPER LİG PUAN REKORUNU KIRDI

Galatasaray, Sivasspor galibiyetinin ardından 96 puana ulaşarak 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe'nin rekorunu kırdı.

YENİLMEZLİK SERİSİ

Okan Buruk'un öğrencileri Süper Lig'de çıktığı 23 maçta mağlubiyet görmedi. Öte yandan iç sahada çıktığı 18 lig maçını da kazanmayı başardı.

GALİBİYET SERİSİ 16 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Adana Demirspor maçıyla 15 maçlık galibiyet serisi yakalayarak kendine ait olan rekoru kırmıştı. Sarı-kırmızılılar seriyi 16 maça çıkarttı.

4 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Sivasspor'un 4 maçlık yenilmezlik serisi de Galatasaray karşısında sona ermiş oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

(İlk yarı)

11. dakikada Kerem Demirbay’ın ara pasında topla buluşan Barış Alper’in ceza sahası içi sol kenardan ortaya çevirdiği topta Ziyech’in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

26. dakikada Icardi’nin pasında topu önünde bulan Torreira’nın ceza yayı üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

38. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın sol taraftan çevirdiği pasta Icardi’nin hamle yapmadığı topu Mertens, yerden ağlara gönderdi. 2-0

(İkinci yarı)

47. dakikada Mertens’in caza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak az farkla üstten kornere gitti.

53. dakikada Köhn’ün sol taraftan içeriye çevirdiği topta Ziyech’in savunmayı geçerek sol çaprazdan vuruşunda top kaleci Ali Şaşal’da kaldı.

54. dakikada Tungunboev’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Manaj’ın ön direkte kafayla içeri çevirdiği topu Caner Osmanpaşa arka direkte tamamladı. 2-1

59. dakikada Mertens’in sağ taraftan ortasında Icardi’nin altı pas çizgisi üzerinden vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

60. dakikada Hakim Ziyech’in ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören alandan sert vuruşunda top sol üst köşeden ağlarla buluştu. 4-1

70. dakikada Charisis’in ara pasında topla buluşan Manaj’ın vuruşunda top ağlarla buluştu. VAR’dan gelen uyarıyı dinleyen hakem Arda Kardeşler, pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

73. dakikada Barış Alper’in pasında topla buluşan Icardi, kafayla pasını geriye çıkardı. Pozisyonu iyi takip eden Mertens’in sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 5-1

85. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta Icardi’nin penaltı noktasına yakın bir yerden vuruşunda meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden ağlarla buluştu. 6-1

Hakemler: Arda Kardeşler, Esat Sancaktar, Serkan Olguncan

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Berkan Kutlu, Tete, Ndombele, Aurier, Vinicius

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Poungouras, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Charisis, İbrahim Akdağ, Bartuğ Elmaz, Koita, Manaj

Yedekler: Nikolic, N’Jie, Emrah Başsan, Kvet, Kerem Atakan Kesgin, Emre Gökay, Caktas, Caner Osmanpaşa, Turgunbayev, Menig

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Hakim Ziyech (dk. 11), Dries Mertens (dk. 38) (Galatasaray)

Sarı kart: Uğur Çiftçi (Sivasspor)

Kaynak: İHA