Fenerbahçe'ye Konya maçı öncesi kötü haber: 4 eksik var!

Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanına 4 eksikle çıkacak.

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Fenerbahçe'ye Konya maçı öncesi kötü haber: 4 eksik var!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanına çıkacak.

Fenerbahçe'nin Tümosan Konyaspor'a karşı oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

Maç öncesi sakatlıkları nedeniyle İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde kadroda yer almadı. Ayrıca, Leonardo Bonucci ve Serdar Aziz de bu maçta kadroda olmayacaklar. Ancak Miha Zajc, daha önce kadroda yer almayanlar arasından seçilerek kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Fred Santos, Rade Krunic, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Efekan Karayazı, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Serdar Dursun ve Michy Batshuayi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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