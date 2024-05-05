Galatasaray, Karşıyaka ile eşleşti

Pınar Karşıyaka, Türkiye Basketbol Süper Ligi’ni 4. sırada bitirerek 5. sıradaki Galatasaray ile eşleşti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonda maçlarını tamamlayan Karşıyaka’nın play-off çeyrek finalindeki rakibi belli oldu.

Sezonu 21 galibiyet, 9 mağlubiyetle 4. sırada noktalayan yeşil-kırmızılılar, saha avantajını elde ederek 5. sıradaki Galatasaray ile eşleşti.

Ligdeki diğer takımların eksik maçlarının tamamlanmasından sonra play-off tarihleri belli olacak.

Karşıyaka, Galatasaray ile normal sezonda oynadığı iki maçı da kazanmayı başarırken, rakibini iç sahada 98-76, dış sahada 92-86'lık skorla mağlup etti.

Bu iki ekip Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında da karşı karşıya gelirken mücadele 88-72 İzmir ekibi lehine sonuçlandı.

Karşıyaka kupa ile birlikte Galatasaray'a karşı bu sezon 3 müsabakayı da kazanmış oldu.

Kaynak: İHA