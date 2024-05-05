Göztepe, lig liderliğine göz kırptı

Gerçek Gündem-Geçen haftaki Gençlerbirliği galibiyetiyle Süper Lig’e ikinci bileti alan Göztepe, 33. hafta maçında daha önce direk Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Trendyol 1. Lig lideri Eyüpspor'u deplasmanda 3-0 ile geçerek sükse yaptı.

Yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkmasına karşın maçın tamamında üstün oynayan Göz Göz'ün gollerini ilk yarıda Kubilay, ikinci yarıda da Ümit ve Bilal kaydetti. Eyüpspor, ilk golden sonra Fıratcan'a tehlikeli bir şekilde taban giren Murat'ı kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Atınç'ın kaptan olarak sahaya çıkıp 90 dakika oyunda kaldığı maçta Göztepe Teknik Direktörü Stoilov maçın son bölümlerinde aslardan Taha, Yalçın ve Bilal'i sahaya sürdü.

Son haftada Eyüpspor deplasmanda Erzurumspor karşısında kaybedip Göztepe de evindeki Bodrumspor maçında galip gelirse sarı kırmızılılar ligi ilk sırada bitirecek. Eyüpspor'a ise birincilik için beraberlik yeterli.

Geçen haftaki Gençlerbirliği galibiyetiyle Süper Lig’e ikinci bileti alan Göztepe, 33. hafta maçında daha önce direk Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Trendyol 1. Lig lideri Eyüpspor'u deplasmanda 3-0 ile geçerek sükse yaptı.

Yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkmasına karşın maçın tamamında üstün oynayan Göz Göz'ün gollerini ilk yarıda Kubilay, ikinci yarıda da Ümit ve Bilal kaydetti. Eyüpspor, ilk golden sonra Fıratcan'a tehlikeli bir şekilde taban giren Murat'ı kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Atınç'ın kaptan olarak sahaya çıkıp 90 dakika oyunda kaldığı maçta Göztepe Teknik Direktörü Stoilov maçın son bölümlerinde aslardan Taha, Yalçın ve Bilal'i sahaya sürdü.

Son haftada Eyüpspor deplasmanda Erzurumspor karşısında kaybedip Göztepe de evindeki Bodrumspor maçında galip gelirse sarı kırmızılılar ligi ilk sırada bitirecek. Eyüpspor'a ise birincilik için beraberlik yeterli.

Kaynak: Gerçek Gündem