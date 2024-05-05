Galatasaray, resmen şampiyonluğunu ilan etti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve son haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, konuk ettiği ALG Spor'u 2-0 mağlup etti.

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısını Eda Karataş'ın 21. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Sarı kırmızılıların futbolcusu Kristina Bakarandze 67. dakikada kırmızı kart görürken, ikinci yarıda Ruth Monique Kipoyi'nin 90. dakikada attığı golle maç 2-0 sona erdi.

Galatasaray, bu sonuçla Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

Kaynak: AA