Galatasaray, resmen şampiyonluğunu ilan etti

Galatasaray şampiyon oldu. Galatasaray, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve son haftasında ALG Spor'u 2-0 yenerek ligi birinci bitirdi ve şampiyon oldu.

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Galatasaray, resmen şampiyonluğunu ilan etti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve son haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, konuk ettiği ALG Spor'u 2-0 mağlup etti.

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısını Eda Karataş'ın 21. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Sarı kırmızılıların futbolcusu Kristina Bakarandze 67. dakikada kırmızı kart görürken, ikinci yarıda Ruth Monique Kipoyi'nin 90. dakikada attığı golle maç 2-0 sona erdi.

Galatasaray, bu sonuçla Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

Kaynak: AA

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