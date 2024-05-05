Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı ile yollar ayrıldı!

Sakaryaspor, Teknik Direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı ile yollar ayrıldı!

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Sakaryaspor, sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı. Kulübün konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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Kaynak: İHA

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