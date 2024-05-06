TFF, 'kayyım atama' iddialarını yalanladı: Kanunda yok

TFF Hukuk Danışmanı Avukat Erdal, sosyal medyada dolaşan 'TFF’ye kayyım atanır' haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

TFF, 'kayyım atama' iddialarını yalanladı: Kanunda yok

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Danışmanı Avukat Tarkan Erdal, bugün sosyal medyada dolaşan "TFF kulüplerin seçim talebine cevap vermezse, 2008 olduğu gibi TFF’ye kayyım atanır." haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Erdal, 2008 yılında yaşanan durumun geçici bir maddeyle gerçekleştiğini vurgulayarak, "Kanunda artık kayyım diye bir şey yok." dedi.

Erdal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Adı üstünde 'Geçici Madde’, yani o sene oldu ve bitti. Kanunda artık kayyım diye bir şey yok. Birileri kasten kamuoyunu yanlış bilgilendirmek istiyor."

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