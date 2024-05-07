ABD’li senatörlerden, UCM Başsavcısı Han ve ailesine tehdit mektubu

Bir grup ABD'li Cumhuriyetçi senatör, UCM Başsavcısı Han'ı, İsrail Başbakanı Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililere yönelik uluslararası tutuklama emri çıkarmaması konusunda uyararak, ağır yaptırımla tehdit etti.

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ABD’li senatörlerden, UCM Başsavcısı Han ve ailesine tehdit mektubu

ABD'de 12 Cumhuriyetçi senatör, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililere yönelik uluslararası tutuklama emri çıkarmaması konusunda uyararak tehdit etti.

Zeteo adlı internet sitesinde yer alan habere göre, aralarında Tom Cotton, Marco Rubio ve Ted Cruz gibi isimlerin yer aldığı 12 Cumhuriyetçi senatör, UCM Başsavcısı Han'a tehdit içerikli mektup gönderdi.

Mektupta, Başsavcı Han’a hitaben, Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililer için tutuklama kararı çıkarması halinde, bu durumun yalnızca İsrail’in egemenliğine değil, aynı zamanda ABD’nin egemenliğine yönelik bir tehdit olarak yorumlanacağı ve ağır yaptırımlarla sonuçlanacağı öne sürüldü.

UCM Başsavcısına yönelik, 'İsrail’i hedef alırsanız, biz de sizi hedef alırız.' tehdidinde bulunan senatörler, 'Han’ın çalışanları ve ortaklarına yaptırım uygulayacakları, Başsavcı ve ailesinin ABD’ye girişlerini engelleyecekleri' tehdidinde bulundu.

Mektubun sonunda ise UCM Başsavcısına hitaben, 'uyarıldınız.' ifadelerine yer verildi.

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