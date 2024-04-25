Anlaşma duyuruldu ve transfer resmen gerçekleşti. NOW TV'den Kanal D'ye geçti

NOW TV ekranlarında yayımlanan Korkma Ben Yanındayım dizisinin final yapmasıyla boşta kalan Şevket Çoruh'un Arka Sokaklar dizisine geri döneceği öne sürülmüştü. Şevket Çoruh hakkındaki iddia gerçek çıktı

Anlaşma duyuruldu ve transfer resmen gerçekleşti. NOW TV'den Kanal D'ye geçti

Son zamanlarda televizyon dünyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. NOW TV ekranlarında yayımlanan Korkma Ben Yanındayım dizisinin final yapmasıyla boşta kalan usta oyuncu Şevket Çoruh'un Arka Sokaklar dizisine geri döneceği öne sürülmüştü. Bu iddia kısa sürede geniş yankı uyandırmış ve merak konusu olmuştu. Sonunda yapılan resmi açıklama ile bu iddianın gerçek olduğu ortaya çıktı.

Şevket Çoruh'un Arka Sokaklar dizisine geri dönmesi, hem dizi severler hem de oyuncunun hayranları tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

Dizidoktoru.com'daki habere göre; Televizyon dünyasının en uzun soluklu projelerinden olan Arka Sokaklar’ın “Mesut Komiser”i Şevket Çoruh diziye geri dönüyor. Dizinin yeni bölümüne ilişkin yayınlanan ikinci fragmanda “Efsane geri dönüyor!” mesajı verildi.

Anlaşma duyuruldu ve transfer resmen gerçekleşti. NOW TV'den Kanal D'ye geçti - Resim : 1

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Yeşilçam’ın duayen ismi Türker İnanoğlu’nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media’nın üstlendiği Arka Sokaklar’ın 18. Sezon, 672’nci bölümüne ilişkin yeni tanıtım filmi gündem oldu. Fragmanda, yüzü belli olmayan ve gizemli bir karaktere yer verildi. Arif Müdür’ün, Rıza Baba’ya, “Sen söyle; Mesut mu, değil mi?” dediği anlar ekrana yansıdı. Gizem içeren bu görüntüler, dizinin efsanevi karakteri Mesut Komiser’e benzetildi.

Anlaşma duyuruldu ve transfer resmen gerçekleşti. NOW TV'den Kanal D'ye geçti - Resim : 2

Polis köpeği Garip’in, Mesut Komiser’in kokusunu algılayıp koştuğu da görüldü. Tanıtımın Kanal D’de yayınlanması ile birlikte Şevket Çoruh’un diziye geri döneceği haberleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Çoruh ve dizinin adı bir anda X hesabında Trend Topic (TT) listelerinde yer alırken, izleyicilerden binlerce yorum geldi.

Öte yandan usta oyuncu Şevket Çoruh’un yakın zamanda 16 sezon 632 bölüm oynadığı Arka Sokaklar’ın resmi hesabını takibe alması dikkat çekti. Gözler şimdi Arka Sokaklar’ın 26 Nisan Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümüne çevrildi.


Kadrosunda Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu gibi usta isimleri buluşturan ve 18 sezon boyunca ekranda olan Arka Sokaklar’ın yeni sezonda devam edip etmeyeceği gizemini koruyor.

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