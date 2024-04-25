Kanal D'den yeni karar; Yargı dizisinin yerine gelecek dizi duyuruldu

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı, final bölümüyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Uzun bir süredir izleyicilerine adaletin peşindeki heyecan dolu hikayeler sunan dizi, final yaparak ekranlara veda edecek. Ancak, Yargı'nın yerine gelen Yalan dizisi ise izleyicilere yeni ve heyecan verici bir hikaye vaat ediyor.

Yargı dizisinin final yapmasının ardından, Kanal D ekranlarında Yalan dizisi başlıyor. Yalan dizisi, izleyicilere sürükleyici bir senaryo ve etkileyici karakterlerle dolu bir dizi deneyimi sunmayı hedefliyor. Yargı'nın izleyiciler tarafından sevilerek takip edilen başarılı performansının ardından, Yalan dizisinin de aynı başarıyı yakalayacağına inanılıyor.

YALAN DİZİSİ BAŞLIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kanal D’nin başrollerini Aslıhan Güner ve Feyyaz Duman’ın canlandıracağı Süreç Film imzalı dizisi Yalan’ın ilk 3 bölümünün çekimleri tamamlandı.

“Yalan“ dizisi merakla bekleniyor. ’de yayınlanacak olan dizi hapishaneden çıkan ve bir yalanın ortasına düşen Melike’nin dramatik hikâyesini anlatıyor. Hakan İnan’ın, Murat Boyacıoğlu’nun yazdığı dizinin adının değişeceği gündemdeydi ama son gelen haberlere göre aynı isimle yola devam edilecek.

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Renan Bilek, Kubilay Tunçer, Eylül Tumbar, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören ve Zeynep Eronat’ı buluşturan dizinin bu sezon bitmeden 6 bölümünün yayınlanması planlanıyor. Şimdi kanal diziyle ilgili yayın günü planı yapıyor.