ATV, KANAL D, STAR TV ve NOW TV'yi geride bırakmıştı! Bahar dizisiyle ilgili gerçek...

Bahar dizisinin Show TV ekranlarında elde ettiği başarı, rakip kanallar üzerinde dikkat çekici bir etki yaratmış durumda. ATV, KANAL D, STAR TV ve NOW TV gibi kanallarda yayımlanan diziler, Bahar dizisinin yoğun ilgi görmesi karşısında reyting kaybı yaşıyor. Bu durum, Bahar dizisinin seyirci kitlesi tarafından ne kadar büyük bir ilgiyle karşılandığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Dizinin başrol oyuncusu Füsun Demirel, Bahar dizisinin bu denli büyük bir başarı elde etmesiyle ilgili gerçeği açıkladı.

Televizyongazetesi.com'un haberine göre; Show TV ekranında Salı akşamları yayınlanmakta olan Bahar dizisi, geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor. Hem erkek hem kadın izleyiciler ekran başında keyifli anlar yaşıyor. Gençlerin de ilgisini çeken Bahar dizisi, özellikle de Demet Evgar’ın oyunculuk yetenekleri ile kısa sürede milyonlarca izleyiciyi etkilemeyi başardı.

Bahar dizisinde çok etkili oyuncular bulunuyor. Bu isimler arasında Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Hatice Aslan ve Füsun Demirel gibi isimler de bulunuyor. Bu oyuncuların karakterlerinde ne kadar başarılı bir iş çıkardıklarını da izleyenler fark ediyor.

Füsun Demirel de Bahar karakterinin en büyük destekçisi, anne olarak büyük bir emek vermiş ve kızı için her türlü zorlu göğüslemeye çalışan bir kadın olan Gülçiçek karakterini canlandırıyor.

Yılların deneyimi ile Füsun Demirel ekranda yeteneklerini ortaya koyarken, Bahar dizisinin kadın izleyicilere ne kadar iyi geldiği konusunda da şunları söyledi:

“Galiba hepimiz yani tüm kadınlar Bahar’ı bekliyormuşuz. Her bir cümlesi, her bir sahnesi bana çok iyi geldi. Yüksek sesle söyleyemediğim, kendime itiraf edemediğim, varoşumu sorguladığım bir zamanda Bahar dizisi hayatıma girdi ve sihirli şekilde dokundu bana.”

Gerçekten de birçok kadın izleyici ekran başında Füsun Demirel’in sözleri ile örtüşen duygular yaşıyor.

Bahar karakterinin dönüşümü izleyicileri etkilemeyi sürdürecek gibi gözüküyor. Bir fedakar anne karakteri olarak Gülçiçek’in de toplumun geniş bir kesimine hitap ettiğini de söylemek gerekiyor.