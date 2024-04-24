Yıllardır ağızları tatlandırmaktaydı! Resmen iflas ettiği duyuruldu...

Uzun yıllar sektörde sağlam bir konumda bulunan ve birçok kişinin favori markası haline gelen Stute Şirket Grubu'nun iflas başvurusu yapması sektörde şaşkınlığa yol açtı

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Yıllardır ağızları tatlandırmaktaydı! Resmen iflas ettiği duyuruldu...

Stute Şirket Grubu, sektördeki köklü geçmişi ve güçlü marka değeri ile tanınıyordu. Ancak son dönemde yaşanan ekonomik zorluklar ve piyasadaki değişimler, şirketin iflas başvurusu yapmak zorunda kalmasına neden oldu.

Bu durum, sadece şirket çalışanları ve hissedarları için değil, aynı zamanda sektör genelindeki tedarikçiler ve iş ortakları için de endişe verici bir gelişme oldu.

KÜRESEL EKONOMİK KRİZDEN ETKİLENDİ

Karar.com'daki habere göre; Ekonomik kriz artık tüm dünyada etkili. Son dönemlerde artan iflas haberlerine şimdi bir yenisi daha eklendi ve 139 yıllık reçel üreticisi iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı…

Yıllardır ağızları tatlandırmaktaydı! Resmen iflas ettiği duyuruldu... - Resim : 1

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ ÜRETİCİLERİ ARASINDA YER ALIYORDU


Dünyanın en önemli reçel ve konserve üreticilerinden olan Stute Şirket Grubu, artan üretim, personel ve enerji maliyetlerinden dolayı 3 şirketi için iflas kararı aldığını açıkladı.

1885’te Wilhelm Stute tarafından kurulan ve Paderborn merkezli olan Stute Şirketler Grubu, kendisini meyve ve sebze işleyicisi olarak sektörde tanımlıyor. Şirket, özellikle zincir marketlere sağladığı tedarik zinciriyle adını duyuran bir marka olmuştu.

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