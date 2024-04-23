Show TV dizisi Sandık kokusu final mi? Bahar dizisinin gerisinde kalıyordu...

Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre; Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu hakkında çıkan final iddiaları üzerine, kanal yetkilileri resmi bir açıklama yaparak bu iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, Sandık Kokusu'nun ikinci sezon için onay aldığı ve yeni sezonda da izleyicilerle buluşmaya devam edeceği belirtildi.

Başarılı oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken Sandık Kokusu, izleyicilerden büyük beğeni toplamış ve geniş bir hayran kitlesi edinmişti. Bu nedenle, dizinin devam edeceği haberleri sevenleri sevindirmiş ve heyecanlandırdı.

SANDIK KOKUSU DİZİSİNE YENİ OYUNCU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Show TV’in “Kızılcık Şerbeti” ve “Bahar”ın ardından yeni yayın döneminde de devam ettirme kararı aldığı “Sandık Kokusu” dizisinin 12 Haziran’da ekrana gelecek 26. Bölümüyle sezon finali yapması planlanıyor.

“Sandık Kokusu” dizisi güçlü kadrosu ve renkli hikâyesiyle çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. İki güçlü kalem Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı diziyi Nezaket Coşkun yönetiyor. Demet Akbağ, Uğur Yücel, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger, Necip Memili ve Meriç Aral’ı buluşturan dizinin kadrosuna usta bir oyuncu daha katıldı.

Usta oyuncu Feri Güler “Sandık Kokusu” dizisiyle anlaştı. Güler sevilen dizide çiçekçi dükkanı olan “Hülya” rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Hülya’nın diziye kızıyla beraber katılacağı öğrenildi.