Yer silme suyuna bir kaç damla damlatmak yetiyor! Parkeleri pırıl pırıl parlatan yöntem

Parke temizliği yaparken dikkat edilmesi gereken birkaç püf nokta bulunmaktadır. Bu püf noktaları uygulayarak parke zeminlerinizi temiz tutabilir, uzun ömürlü kullanım sağlayabilirsiniz.

Parke zeminler, evlerde ve iş yerlerinde sıklıkla tercih edilen bir zemin kaplama malzemesidir. Ancak zamanla toz, kir ve lekeler parke zeminlerin görünümünü kötüleştirebilir ve kullanım ömrünü kısaltabilir. Bu nedenle düzenli ve doğru bir şekilde parke temizliği yapmak oldukça önemlidir.

Bakın suyun içine aseton katmak ne işe yarıyormuş…

Her ne kadar silip süpürseniz de parkeler gün içinde tozlanarak o temizliğin ardında ki parlaklığı kısa sürede kaybeder. İşte tam da bu noktada imdadınıza yetişen asetondan birkaç damla suya damlattığınızda parkeleriniz adeta ışıl ışıl olacak.

Aseton yüksek oranda çözelti olduğundan parke ve tahtaları hızla parlatır. Daha canlı ve yepyeni görünüm sağlar. Silme suyuna koyacağınız aseton sayesinde de parkeleriniz daha uzun süre toz tutmaz ve temiz görünür.

PARKE TEMİZLİĞİ YAPARKEN BU HATADAN KAÇININ

Temizlik sırasında dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da fazla su kullanmamaktır. Parke zeminler suya karşı hassastır ve fazla su ile temas ettiğinde şişebilir veya deformasyon gösterebilir. Bu nedenle, temizlik sırasında nemli bir bez kullanarak hafifçe silmek yeterli olacaktır.

Kaynak: Ensonhaber.com, Artigercek.com, youtube.com, gercekgundem.com