Akın akın emeklilerin göç ettiği 4 ilçe! Neredeyse taşınacak ev kalmadı...

İzmir'in 4 ilçesi İstanbul'dan akın akın emekli göçü alıyor

Akın akın emeklilerin göç ettiği 4 ilçe! Neredeyse taşınacak ev kalmadı...

Son dönemde İstanbul göç alan değil göç veren bir kente dönüştü. İstanbul'daki hayat pahalılığı nedeniyle birçok kişi daha küçük şehirlere göç ediyor. İstanbul'dan sadece durumu kötü olanlar değil durumu iyi olanlar da son dönemde göç etmeye başladı.

İzmir Olay'ın aktardığı habere göre; İstanbul'dan yaşanan deprem korkusu, birçok kişiyi daha güvenli ve sakin bölgelere göç etmeye yönlendirdi. Özellikle durumu iyi olan emekliler, İzmir'in Urla, Seferihisar, Çeşme ve Foça gibi ilçelerine yoğun bir göç gerçekleştirdi. Bu durum, söz konusu ilçelerdeki ev bulma zorluğunu da beraberinde getirdi.

Akın akın emeklilerin göç ettiği 4 ilçe! Neredeyse taşınacak ev kalmadı... - Resim : 1

İZMİR'İN 4 İLÇESİNDE EMLAK FİYATLARI FIRLADI

Emlak fiyatlarının hızla yükselmesiyle birlikte, kiralık evlerin ilan sitelerindeki yayın süreleri de oldukça kısalıyor. Bazı durumlarda, evler sadece 2 gün boyunca yayında kalabiliyor ve hemen kiracı buluyor. Bu da ev arayanlar için ciddi bir rekabet ortamı oluşturuyor.

Akın akın emeklilerin göç ettiği 4 ilçe! Neredeyse taşınacak ev kalmadı... - Resim : 2

EN ÇOK GÖÇ İSTANBUL'DAN

Özellikle İstanbul'dan gelen göç dalgası, bölgedeki gayrimenkul piyasasını etkileyerek talebi artırdı. Bu durum, ev sahiplerinin ellerini güçlendirdiği gibi ev arayanlar için de alternatif arayışlarına yön veriyor.

Urla, Seferihisar, Çeşme ve Foça gibi ilçelerdeki emlak piyasasının bu denli hareketli olması, bölgenin tercih edilirliğini bir kez daha ortaya koyuyor.

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