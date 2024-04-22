Domatesle ilgili bilinmeyen gerçek. Yanına bile asla yaklaşmamalıymış...

Domatesi buzdolabına koymaktan vazgeçmelisiniz. Peki domatesi neden buzdolabına koymamak gerekiyor?

Domatesle ilgili bilinmeyen gerçek. Yanına bile asla yaklaşmamalıymış...

Domates, buzdolabına konulmaması gereken sebzelerden biridir. Soğuk ortam, domatesin lezzetini, dokusunu ve besin değerlerini olumsuz etkiler. Uzmanlar domates konusunda uyarıda bulundular.

Domates, serin ortamlarda olgunlaşma sürecini yavaşlatır. Bu da domatesin aromasını ve lezzetini zayıflatır. Soğuk hava, domateste bulunan uçucu bileşiklerin yok olmasına neden olur. Bu bileşikler, domatese özgü o eşsiz tadı ve kokuyu verir. Domates, soğukta sertleşir ve sulu dokusunu kaybeder. Bu da domatesin tadını ve yenilebilirliğini olumsuz etkiler. Soğuk hava, domates hücrelerinin su kaybetmesine ve büzülmesine neden olur. Soğuk ortam, domatesin C vitamini ve likopen gibi besin değerlerini azaltabilir. Bu besinler, domatesin antioksidan özelliklerinden sorumludur ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Domatesle ilgili bilinmeyen gerçek. Yanına bile asla yaklaşmamalıymış... - Resim : 1

BUZDOLABINA HANGİ YİYECEKLER KONULMAZ?

1. Domates: Domates, buzdolabında saklanırsa lezzetini kaybedebilir ve sertleşebilir. Bunun yerine, domatesleri oda sıcaklığında saklamak daha iyidir.

2. Patates: Patates, buzdolabında nemli bir ortamda saklanırsa çürüyebilir. Patatesleri oda sıcaklığında, kuru bir yerde saklamak daha iyidir.

3. Soğan: Soğan, buzdolabında nemli bir ortamda saklanırsa çürüyebilir ve kokusu diğer yiyeceklere yayılabilir. Soğanları serin ve kuru bir yerde saklamak daha iyi bir seçenektir.

4. Ekmek: Ekmek, buzdolabında nemli bir ortamda saklanırsa bayatlayabilir. Ekmekleri oda sıcaklığında, kuru bir yerde saklamak daha iyidir.

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