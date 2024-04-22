Tahmin eden yoktu; Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti'nde veda vakti

Show TV ekranlarında yayımlanan Kızılcık Şerbeti'nde Nursema ile Umut boşanıyor. Bu veda herkesi çok şaşırttı

Tahmin eden yoktu; Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti'nde veda vakti

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Dizinin son bölümünde Nursema ve Umut çifti yollarını ayırmaya karar verdi. Bu veda, dizinin hayranlarını da oldukça şaşırttı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti dizisi geçen hafta bayram tatili sonrası 11 reytingle açılış yapmıştı.

BOŞANACAKLARI ÖĞRENİLDİ

Show TV’nin izlenme rekorları kıran dizisi “Kızılcık Şerbeti”nin bu hafta ekrana gelecek bölümü yine çok heyecanlı… Dizinin hemen hemen her karakterinin ayrı ve çok konuşulan bir hikâyesinin olduğu dizide bu hafta Nursema (Ceren Karakoç) ile Umut’un (Serkan Tınmaz) ihanetle sarsılan ilişkisinde yolun sonuna geliniyor.

Tahmin eden yoktu; Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti'nde veda vakti - Resim : 1

Umut ve Nursema boşanırken, Ünallar köşkünde gelin kaynana gerilimi tavan yapacak. Pembe (Sibel Taşçıoğlu) ile Görkem (Özge Özacar) arasındaki sinir harbi Nilay’ın (Feyza Civelek) da katksıyla iyice alevlenecek.

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