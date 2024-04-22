İyi çiçek açması ve büyümesi için nisan ayında kesinlikle budamanız gereken 5 bitki

Çiçeklerin budanması çiçeklerin sağlığı için büyük önem taşımaktadır. Birçok bahçıvan çiçekleri ve ağaçları nisan ayı geldiğinde mutlaka budamaktadır.

İyi Çiçek Açması ve Büyümesi İçin Nisan Ayında Kesinlikle Budamanız Gereken 5 Bitki



Nisan ayı, birçok bitki türü için budama zamanıdır. Doğru budama teknikleri ile bitkilerinizin daha sağlıklı ve göz alıcı bir şekilde çiçek açmasını sağlayabilir ve daha hızlı büyümelerini sağlayabilirsiniz.

İşte nisan ayında budamanız gereken 5 bitki:

Birçok ağacı budaman için en iyi dönemin nisan ayı olduğu bilinir. Ancak uzmanlar, nisan ayının başlarında budanması gereken 5 bitki türünü listeleyerek, uyarılarda bulundu. Siz de erken budama işlemi yapmanız halinde, bitkilerinizin çok daha hızlı ve gür şekilde uzadığına tanık olacaksınız.

Botanik uzmanı Craig Wilson, büyümeyi ve çiçeklenmeyi teşvik etmek için nisan ayında hangi bitkilerin budanması gerektiğini şöyle açıkladı.

MOR SALKIM FİDANI

Görüntüsüyle eşsiz bir güzellik sunan mor salkım, nisan aylarında budanabilecek bitkiler arasında yer alıyor. Ancak peş peşe yapılacak budamaların, ağaçlara vereceği hasar dikkate alındığında, nisan ayında budama yapmak için bu işlemi şubat ayında yapmadığınızdan emin olun.

Baharın ilk aylarında bu işlemi uygulayacak fırsatı değerlendirememeniz halinde, sıradaki ideal dönem temmuz ve ağustos ayları olacak.

GÜL NE ZAMAN BUDANIR?

Çok fazla sayıda türü bulunuyor olsa da, nisan ayı gülleri ve gül çalılarını budamak için ideal bir dönem olarak biliniyor. Havaların biraz ısınmaya başlaması ve cemrenin düşmesiyle birlikte, gülleri budamaya başlayabilirsiniz.

Budama işlemi sırasında kendinizden emin olun ve korkmayın. Kestiğiniz kısımlar çok daha gür şekilde çıkacak ve güller yeniden büyüyecek. Yakın aralıklı sapları kesin, tomurcuk seviyesinin 5 ile 7 milimetrenin üzerinde olduğuna dikkat edin ve 45 derecelik açılar ile kesim yapın.

ORTANCA BİTKİSİ

Ortanca bitkinizin bütün yaz boyunca çiçek açmasını ve güzel bir görüntü vermesini istiyorsanız, budama işlemini mutlaka nisan bitmeden yapmayı unutmayın.

ORMAN ASMASI

Yaban asması olarak da bilinen bu bitkileri budarken, mutlaka bitkiyi yerden 25-30 cm yüksekte kestiğinizden emin olun. Düzenli yapılan budama, güçlü büyümeyi ve boş çiçeklenmeyi teşvik edecek. Nisan ayında budaman için ideal bitkiler arasında orman asması da bulunuyor.

ARMUT VE ELMA AĞACI NE ZAMAN BUDANIR?

Listenin son sırasında ise, en çok aşina olduğumuz meyve ağaçları yer alıyor. Özellikle nisan ayı içerisinde uyku halinde olan elma ve armut ağaçları, en iyi budamaya hazır durumdadır. Budama işleminin son dönemine denk gelen nisan ayının kaçırılması halinde ağaçlar tomurcuklanıp büyümeye başlayacak ve artık çok geç olacak.

Meyve ağaçlarını budarken, ağacın tepesini kadeh şeklinde olacak ve ışığın ağacın her yerine ulaşmasını sağlayacak şekilde kesmeyi unutmayın.

Kaynaklar: Youtube.com, Halk TV, Artı Gerçek, Gerçek Gündem