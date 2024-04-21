Türkiye’nin en yaşanabilir kentleri; Listedeki şehir herkesin ilgisini çekti

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Türkiye’nin en yaşanabilir kentleri; Listedeki şehir herkesin ilgisini çekti

Ünlü ekonomi dergisi Forbes Türkiye’nin en yaşanabilir 10 kentiyle ilgili bir rapor yayımladı. O raporda İzmir'de yer alıyor. İzmir'in sıralamadaki yeri de belli oldu. İzmir'in sıralamadaki yeri birçok İzmirliyi çileden çıkardı.

İzmir Olay'ın aktardığı habere göre; Forbes Türkiye'nin son raporuna göre, en yaşanabilir 10 kent arasında yer alan İzmir, ülkemizin gelişen şehirleri arasında önemli bir konuma sahip olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Bu rapor, İzmir'in sadece ekonomik anlamda değil, aynı zamanda yaşam kalitesi açısından da dikkate değer bir şehir olduğunu ortaya koymaktadır.

İZMİR LİSTEDE YER ALIYOR


Forbes Türkiye'nin son raporu açıklandı. Açıklanan bu listede Türkiye'nin en iyi 10 şehri listelendi. Ensonhaber.com'daki habere göre; Ekonomi dergisi Forbes'in Türkiye ile ilgili yaptığı 'Yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirler' konulu bir araştırma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmanın sonuçları ise şaşkınlık yarattı. Listeyi gören İzmirliler listeye şaşırıp tepki gösterdiler.

İşte, Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri…

1- İSTANBUL

Genel Endeks Puanı: 68,9

2- ANKARA

Genel Endeks Puanı: 66,13

Türkiye’nin en yaşanabilir kentleri; Listedeki şehir herkesin ilgisini çekti - Resim : 1
3- İZMİR

Genel Endeks Puanı: 62,39

4- TEKİRDAĞ

Genel Endeks Puanı: 61,46

5- KOCAELİ

Genel Endeks Puanı: 59,98

6- ANTALYA

Genel Endeks Puanı: 59,1

7-YALOVA

Genel Endeks Puanı: 58,07

8- BURSA

Genel Endeks Puanı: 57,13

9- ESKİŞEHİR

Genel Endeks Puanı: 56,84

10- TRABZON

Genel Endeks Puanı: 53,38

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