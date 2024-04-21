69 yıllık dev Türk şirketi iflas etti. Sektörden resmen çekilmiş oldu

Türkiye'nin köklü kamyon üreticilerinden biri olan Türk Otomotiv Endüstrileri A.Ş. (TOE), 69 yıllık serüveninin ardından iflas etti. 1955 yılında Kocaeli'nde üretime başlayan ve yıllar boyunca birçok farklı kamyon modelini piyasaya sunan TOE, son olarak ekonomik zorluklar nedeniyle iflasını ilan etti.

Şirketin iflası, Türkiye'nin kamyon sektöründe önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

ozgurkocaeli.com.tr sitesindeki habere göre; İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara, Eskişehir ve Konya gibi illerde üretim yapan 69 yıllık kamyon üreticilerinden olan TOE firma iflas etti.

1955 yılında Kocaeli Çayırova'da üretime başlayan; İstanbul, Bursa, Ankara, Eskişehir ve Konya’da faaliyet gösteren Türk Otomotiv Endüstrileri A.Ş., ekonomik zorluklar nedeniyle iflasını açıkladı.1962 yılında, şirketin yüzde 93,5 hissesini OYAK satın aldı, 1983 yılında ise hisseler Ziraat Bankası’na devredildi. 1963-1993 yılları arasında toplamda 54.496 adet motorlu taşıt üretimi yapan TOE’nin iflas etmesi, sektörde yankı uyandırdı. Şirketin iflas etmesinin ardından Türkiye’nin en köklü kamyon üreticisi de sektörden çekilmiş oldu.