Doğru bakıldığında çok daha hızlı çiçek açıyor! Orkide bakarken deneyin

Orkide en nazlı çiçekler arasında yer almaktadır. Orkide bakımı, çiçek sevenlerin en keyif aldığı aktivitelerden biridir. Ancak orkide bakarken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. İşte orkide bakımı hakkında bilmeniz gereken bazı temel tüyolar:

Orkide tohumu alıp orkide yetiştirmek zahmetli bir iştir. Herkes orkidenin çiçek açmasını bekler. Yıllarca bekledikten sonra orkide ilk çiçeğini verir. Fakat belli bir süreden sonra bu çiçeği döker. İşte bu aşama çok önemlidir. Orkide çiçeklerini döktükten sonra ne yapılmadı?

Habertürk'te yer alan bir içerikte; Orkide bakan herkesin bilmesi gereken tüyolar paylaşıldı.

Orkide mutlaka düzenli bir şekilde havalandırılmalıdır.

Özellikle dikkat edilmesi gereken bir durumda orkidenin köklerinin de mutlaka havalanması gerektiğidir.

Bazen orkidenin yaprakları tozlanabilir. Bunun olmaması için özen göstermelisiniz.

Orkide yetiştiriciliğinde nem oranı çok önemlidir. Nemin %39’un altında olmaması gerekir.

Orkide soğuk ortamı sevmez. Böyle ortamlarda da çiçeklenmez.

Orkidenin yetiştiği ortamın 25 derecenin üstünde olmaması gerekir.

Güneş ışığını seven orkiden güneş ışığı alırsa daha hızlı çiçeklenir. Fakat güneşe orkidenin direkt olarak maruz kalmaması da çok önemlidir.

İki haftada bir orkideniz için orkide besini isimli bir besini verip ardından sulamanız çok önemlidir.

Orkide bakımı, sabır ve özen gerektiren bir süreçtir. Paylaştığımız tüyoları dikkate alarak orkide bakımınızı keyifli bir deneyim haline getirebilirsiniz. Unutmayın, her bitkinin kendine özgü ihtiyaçları olduğu için orkidenizin türüne uygun bakım yöntemlerini araştırarak uygulamak önemlidir.