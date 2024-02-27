Orkide eğer açmıyor ve soluyorsa bu yöntemi deneyin! Çiçekler asla paylaşmamıştı

Orkide bakımı konusunda dikkat edilmesi gereken pek çok faktör bulunmaktadır. Eğer orkideniz açmıyor ve soluyorsa, yukarıda bahsedilen yöntemleri deneyerek onun sağlığını tekrar kazanmasına yardımcı olabilirsiniz.

1. Işık ve Sıcaklık Kontrolü: Orkideler genellikle doğrudan güneş ışığından hoşlanmazlar. Ancak yeterli miktarda ışık almalıdırlar. Eğer orkideniz açmıyor ve soluyorsa, onu daha aydınlık bir yere yerleştirebilirsiniz. Ayrıca, orkidelerin sıcaklık ihtiyaçları da önemlidir. Gün içindeki sıcaklık farklılıklarına dikkat ederek orkidelerinizi uygun bir ortamda tutabilirsiniz.

2. Sulama Tekniği: Orkidelerin sulama ihtiyaçları diğer bitkilere göre farklılık gösterir. Eğer orkideniz soluyorsa, belki de fazla sulama yapıyorsunuzdur. Orkidelerin kökleri havayla temas ettiği için sürekli nemli ortamlardan hoşlanmazlar. Sulama zamanlamasını ve miktarını kontrol ederek orkidelerinizi daha iyi bir şekilde sulayabilirsiniz.

3. Beslenme: Orkidelerin düzenli olarak beslenmeye ihtiyacı vardır. Eğer orkideniz soluyorsa, belki de beslenme ihtiyacını karşılamıyorsunuzdur. Orkide besinleriyle orkidelerinizi düzenli olarak besleyerek sağlıklı bir şekilde büyümelerini sağlayabilirsiniz.

ORKİDE NEDEN AÇMAZ?

Orkide fazla güneşi sevmez, çiçekleri hemen bozulur ancak hiç güneş almayan ve loş yerde bulunması da iyi değildir. Yeterince güneş alamayan orkide çiçek açmayacaktır. Orkidenin üzerine gelen güneş yarı yarıya filtrelenmiş olmalıdır, yani dokunduğunuz zaman yaprakları hiç ısıtmamalı ya da çok az ısıtmalıdır.

Orkide bir daha ne zaman çiçek açar?



Ortalama 3 ile 5 yıl arasında orkidenin çiçek açması için beklemek gerekebilir. Fakat olgunluğunu tamamlayan ve ilk çiçeğini veren orkide sonrasında her yıl iki veya üç kez çiçeklenebilir. Orkideler türlerine bağlı olmakla beraber sonbahar ya da ilkbaharda çiçeklenmeye başlarlar.

Kaynaklar: haberturk.com, youtube.com, gercekgundem.com