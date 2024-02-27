Her şeye ağlayan 3 burç... Doğuştan duygusal ve çok hassaslar

Duygusallık, insanın duygularını anlama, ifade etme ve yönetme yeteneği olarak tanımlanır. Bu yetenek, bireyin kendi duygusal durumunu anlamasını, diğer insanların duygusal durumlarını anlamasını ve bu duyguları etkili bir şekilde ifade etmesini içerir.

Astrolojiye inananlar için burçların kişilik üzerinde etkili olduğuna inanılır. Duygusal ve hassas kişiliklere sahip olanlar için ise özellikle burçların belirleyici olduğu düşünülür

Bu burçlar, doğuştan gelen duygusallık ve hassasiyetleriyle bilinirler. Ancak her burcun kişisel özellikleri ve etkileri birbirinden farklıdır.

KOÇ

Koç burcu olan insanlar dışarıdan çok sert ve güçlü görünür. Lider burç olarak kabul edilirler. Dayanıklı oluşları ve zorluklara karşı gelme konusundaki başarıları her zaman dikkat çeken özellikler arasında yer alır. Koç burcu olanlar inatçı ve her konu ile mücadele edebilen bir yapıya sahiptir. Ancak onların bu sert ve dayanıklı görüntülerinin altında çok hassas ve duygusal bir insan yatıyor. Duygusal bir durumla karşılaşmaları durumunda dakikalarca ağlayabilirler.

Koç burcu, dışarıdan bakıldığında güçlü ve kararlı gibi görünse de aslında oldukça duygusal bir yapıya sahiptir. Kendi duygularını dışa vurmaktan çekinmez ve çevresindeki insanlara karşı oldukça hassas davranabilir. Ağlamak onun için duygularını rahatlatmanın bir yolu olarak kabul edilir.

YENGEÇ

Yengeç burcu olan kişiler astrolojide en duygusal kimseler olarak tanımlanırlar. Duyguları ve bu duyguları yaşamayı yengeç burçları büyük bir değer olarak görür. Bu sebeple yaşamları boyunca duygularının zarar görmemesi için çok çaba sarf ederler. Yengeç burcu olan kişiler kolayca incinebilme özelliğine sahiptir. Yengeçlerle ilişki kurmakta gerçekten çok zordur. En duygusal burçlar arasında yer alan Yengeçler özellikle yas sürecini çok uzun sürede atlatamazlar.

TERAZİ

Dünyanın en duygusal burçları arasında Terazi burçları ilk sırada yer alır.

Terazi burçlarıyla ilişki yaşıyorsanız yandınız. Bir çok konuda Teraziler sizi çileden çıkarabilir. Hem aşırı derecede duygusal hem de aşırı derecede eğlenceli insanlar olan teraziler, size 'hayatımı yaşamadım' dedirtmezler. Onlarla aktiviteden aktiviteye koşabilir, hayatınızın her anını eğlence içinde geçirebilirsiniz. Eğer sıkılgan ve uyuşuk bir tipseniz, bir terazi hayatınızı değiştirebilir.. Ancak şimdiden söyleyelim Terazi çok duygusal olması nedeniyle dizileri size asla izletmezler. Her sahnede ağlayabilirler.