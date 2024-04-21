Söylentiler doğru çıktı. NOW TV'nin iddialı dizisine apar topar final

Söylentiler doğru çıktı. NOW TV'nin iddialı dizisi "Korkma Ben Yanındayım" apar topar final yapma kararı aldı. Dizinin hayranları tarafından merakla beklenen final bölümü yakında ekrana gelecek. "Korkma Ben Yanındayım" dizisinin final yapacağı haberini alan izleyiciler, dizinin son bölümü için heyecanla beklemeye başladı.

"Korkma Ben Yanındayım" dizisi, yayınlandığı günden itibaren geniş bir izleyici kitlesi tarafından beğeniyle takip edilmişti. Dizideki zaman atlaması sonrasında ise seyirciler hikayeden uzaklaşmaya başladı. Zaman atlaması sonrasında reyting kaybı yaşayan diziye NOW TV yönetimi apar topar final kararı aldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kanallar şimdiden yeni yeni yayın dönemi için hazırlıklara başladı. Bu sezondan kalan hangi dizilerin yeni sezona taşınacağı merak konusu olurken tek tek final haberleri de gelmeye başladı. Dün yeni bölümü yayınlanan “Korkma Ben Yanındayım” için final kararı alındı. MedYapım imzalı dizi 7. bölümde ekrana veda edecek.

Kulislerden sızan bilgilere göre NOW‘un şu anda yeni sezonda da devam edecek iki dizisi “Hudutsuz Sevda” ve “Kızıl Goncalar”… Diğer diziler Yabani, Gaddar, Şahane Hayatım ve Kirli Sepeti ise sürpriz bir gelişme olmazsa bitecek.