ATV'den seyircileri üzen karar. Apar topar iddialı dizi final yapıyor

Sevilen dizi Yaban Çiçekleri'ne veda vakti geldi. ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan ve büyük beğeni toplayan dizi, final kararıyla sevenlerini üzdü. Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın başrollerini paylaştığı dizi, reyting kurbanı olarak ekrana veda ediyor.

ATV'nin büyük bütçeler ayırarak iddialı bir şekilde hazırladığı Yaban Çiçekleri, izleyicileri etkileyici hikayesi ve başarılı oyunculuk performanslarıyla büyülemişti. Ancak reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayan dizi, final kararıyla hayranlarını üzdü.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Atv’nin pazartesi akşamları seyirci ile buluşan yeni dizisi Yaban Çiçekleri’nin ekran ömrü çok kısa sürdü. O3 Medya imzalı Akın Akınözü ile Aslıhan Malbora’yı buluşturan dizinin 3 bölümünde final yapmasına karar verildi.

Ayvalık’ta çekilen dizinin ikinci bölümü Tüm Seyirciler’de 1.57 reytingle 27., AB’de 0.60 reytingle 44. ve ABC1’de ise 1.25 reytingle 30. olunca dizinin daha fazla devam etmemesi konusunda hem kanal, hem de yapım şirketi fikir birliğine vardı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Yaban Çiçekleri'nin final yapacak olması, dizinin takipçileri arasında üzüntü yarattı. Çok sayıda seyirci ATV'ye final kararından vazgeçmesi yönünde çağrı yaptı. Ancak çağrıların sonuçsuz kaldığı öğrenildi.

Yaban Çiçekleri dizisinin oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Öykü Karayel, Ece Yaşar, Berk Oktay, Esra Bilgiç ve Büşra Develi gibi başarılı oyuncular yer alıyordu.

YABANCI ÇİÇEKLERİ DİZİSİNİN KONUSU

Yaban Çiçekleri, acı bir kaybın yıllar sonra bir araya getirdiği Kılıç ve Ela'nın yeniden kendilerinden saklanan gerçeklere, aileleri arasındaki engellere rağmen aşklarına sahip çıkma mücadelesini anlatıyor.