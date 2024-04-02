ATV'den seyircileri üzen karar. Apar topar iddialı dizi final yapıyor

ATV ekranlarında yayımlanan iddialı diziye final kararı. ATV'nin dev bütçeler ayırdığı ''Yaban Çiçekleri'' reyting kurbanı oldu. Akın Akınözü ile Aslıhan Malbora hayranları final haberine sosyal medyadan tepki gösterdi

ATV'den seyircileri üzen karar. Apar topar iddialı dizi final yapıyor

Sevilen dizi Yaban Çiçekleri'ne veda vakti geldi. ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan ve büyük beğeni toplayan dizi, final kararıyla sevenlerini üzdü. Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın başrollerini paylaştığı dizi, reyting kurbanı olarak ekrana veda ediyor.

Mayıs ayına çok hızlı girecekler. Mayıs'ta zengin olacak 4 burç belli olduMayıs ayına çok hızlı girecekler. Mayıs'ta zengin olacak 4 burç belli olduGözden Kaçmasın

ATV'nin büyük bütçeler ayırarak iddialı bir şekilde hazırladığı Yaban Çiçekleri, izleyicileri etkileyici hikayesi ve başarılı oyunculuk performanslarıyla büyülemişti. Ancak reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayan dizi, final kararıyla hayranlarını üzdü.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Atv’nin pazartesi akşamları seyirci ile buluşan yeni dizisi Yaban Çiçekleri’nin ekran ömrü çok kısa sürdü. O3 Medya imzalı Akın Akınözü ile Aslıhan Malbora’yı buluşturan dizinin 3 bölümünde final yapmasına karar verildi.

ATV'den seyircileri üzen karar. Apar topar iddialı dizi final yapıyor - Resim : 2

Ayvalık’ta çekilen dizinin ikinci bölümü Tüm Seyirciler’de 1.57 reytingle 27., AB’de 0.60 reytingle 44. ve ABC1’de ise 1.25 reytingle 30. olunca dizinin daha fazla devam etmemesi konusunda hem kanal, hem de yapım şirketi fikir birliğine vardı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Yaban Çiçekleri'nin final yapacak olması, dizinin takipçileri arasında üzüntü yarattı. Çok sayıda seyirci ATV'ye final kararından vazgeçmesi yönünde çağrı yaptı. Ancak çağrıların sonuçsuz kaldığı öğrenildi.

ATV'den seyircileri üzen karar. Apar topar iddialı dizi final yapıyor - Resim : 3

Yaban Çiçekleri dizisinin oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Öykü Karayel, Ece Yaşar, Berk Oktay, Esra Bilgiç ve Büşra Develi gibi başarılı oyuncular yer alıyordu.

YABANCI ÇİÇEKLERİ DİZİSİNİN KONUSU

Yaban Çiçekleri, acı bir kaybın yıllar sonra bir araya getirdiği Kılıç ve Ela'nın yeniden kendilerinden saklanan gerçeklere, aileleri arasındaki engellere rağmen aşklarına sahip çıkma mücadelesini anlatıyor.

Kanal D'nin en iddialı dizisiydi; Rekortmen diziden seyircileri üzen haberKanal D'nin en iddialı dizisiydi; Rekortmen diziden seyircileri üzen haberGözden Kaçmasın
Zindelik için kaşık kaşık tüketin! Canan Karatay'ın önerdiği yeni formül Zindelik için kaşık kaşık tüketin! Canan Karatay'ın önerdiği yeni formül
Mayıs ayına çok hızlı girecekler. Mayıs'ta zengin olacak 4 burç belli oldu Mayıs ayına çok hızlı girecekler. Mayıs'ta zengin olacak 4 burç belli oldu
Haşlanmış yumurtayı sadece 1 saniyede soymak böyle mümkünmüş.. İşe yarıyor Haşlanmış yumurtayı sadece 1 saniyede soymak böyle mümkünmüş.. İşe yarıyor
Tohumunu bulup eken hasat sonrası zengin oluyor... En faydalı bitkiymiş Tohumunu bulup eken hasat sonrası zengin oluyor... En faydalı bitkiymiş
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Dolar kuru neden düşüyor? Dolar kuru neden düşüyor?
Türkiye'nin en genç belediye başkanları belli oldu Türkiye'nin en genç belediye başkanları belli oldu
Yapışık ikizlerle evlenen damada eski eşinden dava Yapışık ikizlerle evlenen damada eski eşinden dava
Mehmet Şimşek'ten kritik uyarı: Tapu sahipleri dikkat! Tapu sahipleri dikkat!
Seçilen belediye başkanlarının ne kadar maaş alacağı belli oldu Seçilen belediye başkanlarının ne kadar maaş alacağı belli oldu