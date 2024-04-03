Show TV'nin en sevilen dizisiydi; Ekran vedası yapacağı tarih

Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali bölümü için heyecan dorukta! Dizinin hayranları, sezon finali bölümünde neler olacağını ve karakterlerin kaderlerinin nasıl şekilleneceğini merakla bekliyor. Başarılı oyunculuk performansları ve etkileyici senaryosuyla dikkat çeken dizi, sezon finaliyle birlikte izleyicilere büyük bir final sunmaya hazırlanıyor. Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali bölümü için geri sayım başladı.

Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finali tarihi nihayet belli oldu. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Ahmet Mümtaz Taylan ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizi, izleyiciler tarafından merakla beklenen sezon finalini o tarihte yapacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir değişiklik olmazsa 65. bölümde sezon finali yapacak.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Dizide dengeler alt üst olmuş durumda. Görkem karakterinin dahil olmasıyla bütün dengeler değişti. Fatih'in Görkem'le evlendi ve Doğa da kendisine yeni bir partner buldu.

Son bölümde Görkem ve Fatih'in düğünü de ses getirdi. Her şeyden habersiz Pembe havalara uçtu adeta.

Bu ikilinin düğününde fark edilen bir detay ise gündem oldu. Birçok izleyici bu bilgiyi yeni öğrendi.

Nikah sahnesinde Fatih'in 1999, Görkem'in ise 2001 doğumlu olduğu ortaya çıktı.