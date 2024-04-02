Zindelik için kaşık kaşık tüketin! Canan Karatay'ın önerdiği yeni formül

Zeytinyağı, sağlık açısından birçok faydası olan doğal bir yağ çeşididir. Zeytinyağının insan vücudu üzerinde birçok olumlu etkisi bulunmaktadır. Araştırmacılara göre; Düzenli olarak tüketildiğinde, kötü kolesterolü düşürür ve kalp-damar hastalıklarını önler. Zeytinyağı, antioksidan bakımından oldukça zengin bir besindir. Zeytinyağı, sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri olan bir yağ çeşididir. Sindirim sistemini düzenler, kabızlığı önler ve sindirim sorunlarını hafifletir.

CANAN KARATAY HAKLI ÇIKTI

Zeytinyağı, cilt için de son derece faydalıdır. Antioksidan özellikleri sayesinde cildi nemlendirir, yaşlanmayı geciktirir ve ciltteki iltihaplanmaları azaltır. Canan Karatay yapmış olduğu bir çok açıklamasında zeytinyağının cildi gençleştirdiğini belirtmektedir.

Zeytinyağı, cilt için de son derece faydalıdır. Antioksidan özellikleri sayesinde cildi nemlendirir, yaşlanmayı geciktirir ve ciltteki iltihaplanmaları azaltır. Zeytinyağı, kilo aldırmayan yağ çeşitleri arasında nadir bulunan bir yağdır.

ZEYTİNYAĞI NASIL İÇİLMELİ?

Sağlıklı beslenme konusunda uzman olan Prof. Dr. Canan Karatay da zeytinyağının önemine dikkat çekiyor. Zeytinyağının sadece yemeklerde kullanılmakla kalmayıp, aynı zamanda içilmesi gerektiğini belirtiyor.

Zeytinyağının içilmesinin birçok faydası bulunmaktadır.

Zeytinyağı tüketmenin faydalarını açıklayan Canan Karatay herkese zeytinyağını içmeyi önerdi.

Yeniçağ'ın geçtiği habere göre; Canan Karatay, “Diğer yağlara göre çok daha faydalı olan bu zeytinyağının her sabah bir kaşık aç karnına içilmesi mucize sonuçlar verir doğurur”dedi. ''Sıvı altın'' adıyla da biliniyor zeytinyağı. Yemeklere kattığı lezzet bir yana sağlığa müthiş faydaları olduğu biliniyor.