Son anket: AKP, yerel seçimlerde neden oy kaybetti?
Asal Araştırma, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde AKP'nin oy kaybının nedenlerine ilişkin son anket sonuçlarını yayımladı. Ankette; ekonomi, enflasyon ve hayat pahalılığı öne çıktı.
2019 yerel seçiminde Türkiye genelinde oyların yüzde 44,33'ünü alan AKP'nin 2024 mahalli idareler seçimindeki toplam oy oranı 35,48'e düştü.
31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından AKP'de yaşanan oy kaybına ilişkin Asal Araştırma, 26 ilde 2 bin kişiyle yaptığı son anket sonuçlarını yayımladı.
AKP NEDEN OY KAYBETTİ?
Ankette katılımcılara, "AK Parti’nin yerel seçimlerde oy kaybetmesinin en önemli sebebi sizce nedir?" sorusu yönetildi.
Katılımcıların AKP'nin oy kaybına ilişkin verdiği yanıtlar şöyle:
- Ekonomi/Enflasyon/Hayat Pahalılığı: Yüzde 51.9
- Emekliler: Yüzde 13.4,
- Yanlış adaylar: Yüzde 12.5,
- Mülteciler sorunu: Yüzde 4.0,
- AK Parti yönetiminin halktan kopması: Yüzde 3.8,
- Sokak hayvanları: Yüzde 2.0,
- CHP’nin daha iyi çalışması: Yüzde 1.5,
- Adaletsizlik: Yüzde 1.4,
- Fenerbahçe ile ilgili söylemler: Yüzde 1.2,
- İsrail ile ticaret: Yüzde 0.7,
- Kürt sorunu: Yüzde 0.6,
- Diğer: Yüzde 3.1,
- Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 3.9