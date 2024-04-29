Son anket: AKP, yerel seçimlerde neden oy kaybetti?

Asal Araştırma, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde AKP'nin oy kaybının nedenlerine ilişkin son anket sonuçlarını yayımladı. Ankette; ekonomi, enflasyon ve hayat pahalılığı öne çıktı.

AKP 2024 Yerel Seçimleri Anket
Son anket: AKP, yerel seçimlerde neden oy kaybetti? - Resim: 1

2019 yerel seçiminde Türkiye genelinde oyların yüzde 44,33'ünü alan AKP'nin 2024 mahalli idareler seçimindeki toplam oy oranı 35,48'e düştü.

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Son anket: AKP, yerel seçimlerde neden oy kaybetti? - Resim: 2

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından AKP'de yaşanan oy kaybına ilişkin Asal Araştırma, 26 ilde 2 bin kişiyle yaptığı son anket sonuçlarını yayımladı.

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Son anket: AKP, yerel seçimlerde neden oy kaybetti? - Resim: 3

AKP NEDEN OY KAYBETTİ?

Ankette katılımcılara, "AK Parti’nin yerel seçimlerde oy kaybetmesinin en önemli sebebi sizce nedir?" sorusu yönetildi.

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Son anket: AKP, yerel seçimlerde neden oy kaybetti? - Resim: 4

Katılımcıların AKP'nin oy kaybına ilişkin verdiği yanıtlar şöyle:

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Son anket: AKP, yerel seçimlerde neden oy kaybetti? - Resim: 5

- Ekonomi/Enflasyon/Hayat Pahalılığı: Yüzde 51.9
- Emekliler: Yüzde 13.4,
- Yanlış adaylar: Yüzde 12.5,
- Mülteciler sorunu: Yüzde 4.0,

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Son anket: AKP, yerel seçimlerde neden oy kaybetti? - Resim: 6

- AK Parti yönetiminin halktan kopması: Yüzde 3.8,
- Sokak hayvanları: Yüzde 2.0,
- CHP’nin daha iyi çalışması: Yüzde 1.5,
- Adaletsizlik: Yüzde 1.4,

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Son anket: AKP, yerel seçimlerde neden oy kaybetti? - Resim: 7

- Fenerbahçe ile ilgili söylemler: Yüzde 1.2,
- İsrail ile ticaret: Yüzde 0.7,
- Kürt sorunu: Yüzde 0.6,

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Son anket: AKP, yerel seçimlerde neden oy kaybetti? - Resim: 8

- Diğer: Yüzde 3.1,
- Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 3.9

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