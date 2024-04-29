Mülakatı savunan Yusuf Tekin'in eşine "yürü ya kulum" denmiş

Erdoğan'ın aksine mülakat sistemini savunan Bakan Yusuf Tekin'in eşinin ilk olarak Keçiören Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü’ne vekaleten atandığı, sonrasında ise Satı Kadın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne müdür olarak atandığı ortaya çıktı.

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Mülakatı savunan Yusuf Tekin'in eşine "yürü ya kulum" denmiş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, Milli Eğitim Bakanlığında müsteşar olduğu dönemde, eşi Ayşe Tekin'in Keçiören Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü’ne vekaleten atandığı ortaya çıktı.

Son zamanlarda artan mülakat tartışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yusuf Tekin, mülakat sistemini yöntem olarak doğru olduğunu savundu.

Yusuf Tekin'in bu açıklaması konuşulmaya devam ederken, akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "mülakatı kaldıracağız" dediği ama uygulamaya geçirilmeyen vaadini getirdi.

BirGün'den alınan habere göre, tartışmalar sürerken Tekin'in MEB'de müsteşar olduğu dönemde eşi Ayşe Tekin'in Keçiören Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü’ne vekaleten atandığı ortaya çıktı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Ayşe Tekin'in 26 Eylül 2022’de ise Ankara Etimesgut’taki Satı Kadın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne müdür olarak atandığı da kaydedildi.

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Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mülakat
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