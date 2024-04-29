Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış ve toz taşınımına dikkat!

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir çevreleri ile Ankara’nın doğu kesimlerinde yerel dolu yağışı ile birlikte kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı beklenmektedir.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.