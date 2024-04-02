Tohumunu bulup eken hasat sonrası zengin oluyor... En faydalı bitkiymiş

Safran bitkisi, özellikle Türkiye'nin sahip olduğu iklim ve toprak koşullarında başarılı bir şekilde yetiştirilebilmektedir. Bu durum, ülkemizi safran üretimi konusunda potansiyel bir lider konumuna getirmektedir.

Safran yetiştiriciliği, sadece yüksek gelir elde etme imkanı sunmakla kalmayıp aynı zamanda tarım sektörüne de önemli katkılar sağlıyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen, boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak da adlandırılan safranda hasat edilen ürün sayısı her yıl katlanarak artıyor.

DÜNYANIN EN PAHALI BİTKİSİ

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen safran, kilogramı 100 bin liradan alıcı bulduğu için "dünyanın en pahalı bitkisi" olarak adından söz ettiriyor.

SAFRANIN FAYDALARI NELERDİR?

Safranın birçok faydası bulunmaktadır. İşte safranın faydaları

* İçerdiği bileşenler sayesinde sindirim sistemini düzenler ve sindirim sorunlarını hafifletir.

* Kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.

*Hafızayı güçlendirir ve unutkanlığa iyi gelir.

* Depresyon ve anksiyeteyi azaltıcı özelliklere sahiptir. Birçok ilaç firması bu özellikleri nedeniyle safran bitkisinden yararlanmaktadır.

* İdrar söktürücü etkisi bulunan safran aynı zamdan kadınlardaki menopoz belirtilerini hafifletmeye yardımcı olmaktadır.

SAFRAN NASIL YETİŞTİRİLİR?

Mynet.com'daki bilgilere göre; 15 Ağustos - 15 Eylül arasında, yaklaşık 10 santimetre derinliğindeki toprağa organik gübre karıştırılarak ekilir. Safran soğanları ekilirken aralarında 20 santimetre boşluk bırakılır. Safran bitkisinin çiçekleri, 15 Ekim - 15 Kasım arasında açar. Safran bitkisinin çiçeklenmesi 1 ay, hasadı 20 gün kadar sürer.

Kaynaklar: Anadolu Ajansı, Mynet.com, Gercekgundem.com