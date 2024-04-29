Gözler Fed'de, gram altın düşüşte!
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yetkililerinin şahin tonlu yönlendirmeleri, bankanın faiz indirimlerine daha geç başlayabileceğine yönelik endişeleri artırırken gram altın düşüşe geçti.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hafta içi gerçekleştireceği toplantıda faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, karar sonrası Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalarda bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacak.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 12, temmuzda yüzde 30 ve eylülde yüzde 58'e geriledi.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Söz konusu gelişmelerin ardından gram altın, yeni haftaya 2 bin 431 TL seviyesinde başladı.
ONS ALTIN GERİLEDİ
Altının onsu ise, 2.329,50 dolara geriledi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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