Alkollü adam, annesiyle içinde bulunduğu evi yaktı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde alkol etkisinde olduğu belirtilen adam, annesi ile içinde bulunduğu tek katlı evi ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yangını çıkaran S.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Alkollü adam, annesiyle içinde bulunduğu evi yaktı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde alkollü şahıs, annesi ile içinde bulunduğu tek katlı evi ateşe verdi. Büyüyen alevler bitişiğindeki bir diğer eve sıçrarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Öte yandan, yanan evin duvarında asılı olan Türk bayrağı, itfaiye amiri tarafından alınarak yanmaktan kurtarıldı.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Arslanbey Mahallesi İzmit Caddesi’ndeki tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen S.Y. (45), annesi K.Y.'nin de (75) içinde bulunduğu evi ateşe verdi. Alevleri fark eden çevre evlerdeki vatandaşların müdahalesiyle S.Y. ile annesi K.Y. evden çıkarıldı.

Tek katlı binayı saran alevler bitişiğindeki bir diğer tek katlı eve sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince S.Y. gözaltına alındı. Anne K.Y. ise ambulansta tedavi edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler küle dönen evlerde soğutma çalışması gerçekleştirdi. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için elektriği kesti.

Kaynak: İHA

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