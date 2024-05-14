Hatay'da kuvvetli yağışlar: Derelerin debisi artırdı, caddeler göle döndü

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Hatay'da yağış etkisini hissettirmeye devam ediyor. Yağışın etkili olduğu Dörtyol ilçesinde caddeler göle dönerken derelerin debisi arttı.

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Hatay'da kuvvetli yağışlar: Derelerin debisi artırdı, caddeler göle döndü

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Doğu Akdeniz’de kuvvetli yağış etkisini hissettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde etkili olan yağışlı hava gün boyu da aralıklarla devam etti.

Hatay'da kuvvetli yağışlar: Derelerin debisi artırdı, caddeler göle döndü - Resim : 1

Akşam saatlerindeyse kuvvetli yağış yeninden etkili olurken Dörtyol ilçesinde caddeler göle döndü. Trafikte ilerleyen araçların güçlük çektiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Payas ilçesinde etkili olan yağışla birlikte caddeler göle döndü. Kuvvetli yağışın gündüz saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den 16 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyorMeteoroloji'den 16 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyorGüncel

Kaynak: İHA

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