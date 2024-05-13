Meteoroloji'den 16 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün 16 ilde yağış hakim olacak.

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Meteoroloji'den 16 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) paylaştığı son değerlendirmelere göre, 16 ilde yer yer kuvvetli yağış olması bekleniyor.

MGM verilerine göre, bugün Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer kuvvetli yağışların ise Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Sinop, Kastamonu, Çorum, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının doğu bölgeler ile kuzeybatı kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağını bildiren MGM, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceğini kaydetti.

Meteoroloji, yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: ANKA

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