Edirne'de alkollü çıkan minibüs şoföründen pes dedirten açıklama: "Alkol almayan bir insan bu araçları kullanamaz"

Edirne’de alkollü şekilde direksiyon başına geçen minibüs şoförü, yolcuların ihbarı üzerine yakalandı. Ehliyetine el konulan sürücü pes dedirten bir açıklama yaptı. Şoför, "Ehliyetime el konulması çok iyi oldu. Gider çay ocağında çalışırım. Alkol almayan bir insan bu araçları kullanamaz" dedi.

Edirne'de alkollü çıkan minibüs şoföründen pes dedirten açıklama: "Alkol almayan bir insan bu araçları kullanamaz"

Otogar ile şehir merkezi arasındaki hatta çalışan Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'ne (ETUS) ait 22 M 0005 plakalı minibüse binen bazı yolcular, sürücünün alkollü olduğundan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine önlem alan ekipler, H.K. idaresindeki minibüsü 10 kilometre sonra durdurdu. Polis ekipleri tarafından alkol testi yapılan H.K.'nın 1,45 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyetine el konularak, para cezası kesilen H.K., ifadesi alınmak üzere ekipler tarafından gözaltına alındı. Minibüs ise trafik ekipleri tarafından olay yerine gelen mal sahiplerine teslim edildi.

Edirne'de alkollü çıkan minibüs şoföründen pes dedirten açıklama: "Alkol almayan bir insan bu araçları kullanamaz" - Resim : 1

“ALKOL ALMAYAN BİR İNSAN BU ARAÇLARI KULLANAMAZ”

Sürücü H.K. gazetecilere yaptığı açıklamada, ”Ben yanlış bir şey yapmadım, kimseye yanlış davranmadım. Kimsenin hakkına girmedim. Elimden geldiği kadar insanlara düzgün davrandım. Ben bunu her akşam alıyorum. 14 yıldır bu işin içindeyim, kimsenin canına bir şey yapmadım. İnsanlara o kadar iyi davranıyorum ki, anlatamam. Ehliyetime el konulması çok iyi oldu. Gider çay ocağında çalışırım. Alkol almayan bir insan bu araçları kullanamaz. Ben bunu açık söylüyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

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