Diyarbakır’daki cezaevinde gıda zehirlenmesi: Çok sayıda mahkum ve personel hastanelik oldu

Diyarbakır Kampüs Ceza İnfaz Kurumları'nda çok sayıda mahkum ve infaz koruma personeli yemekten zehirlendi.

Diyarbakır’daki cezaevinde gıda zehirlenmesi: Çok sayıda mahkum ve personel hastanelik oldu

Diyarbakır Kampüs Ceza İnfaz Kurumları'nda öğlen dağıtılan yemekten birkaç saat sonra mahkumlar ve personel mide bulantısı ve kusma yaşayarak rahatsızlandı. Şikayetler üzerine kampüse çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Rahatsızlanan personel ve mahkumlar tedavi edilmek üzere müşahede altına alındı.

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Kaynak: İHA

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Diyarbakır Cezaevi
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