Muğla'da 50 günlük kayıp gizem çözüldü: Ceset taşların altında bulundu
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 50 gündür kayıp olan Şaban A'nın (52) cesedi, ailesinin televizyon programına katılmasıyla başlayan soruşturma sonucunda bulundu.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 50 gündür kayıp olan Şaban A'nın (52) cesedi, bulundu. Ailenin, kayıp şahısla ilgili bir televizyon programına katılması üzerine polis ekipleri soruşturmayı derinleştirerek, cesedi buldu.
Sarıyer mevkisinde üzeri taşlarla kaplı bir alandan kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Taşların altında bulunan cesedin Şaban A'ya ait olduğu belirlendi.
Olayla ilgili televizyon programına katılan Şaban A'nın eşinin de arasında bulunduğu 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Şaban A'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
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