Zirek kardeşler ve Alabaylar çetesine operasyon: 3'ü polis 24 gözaltı

İzmir'de, Zirek kardeşler ve Alabaylar isimli suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, İzmir'in en popüler gece kulüplerinden biri de basıldı. Gözaltına alınan kişiler arasında 3 aktif ve 1 emekli polis de yer alıyor.

İzmir polisi, suç örgütlerinin popüler gece kulüplerini kendilerine paravan olarak kullandıklarını, gelirlerin aklandığını ve vatandaşlara uyuşturucu satarak bu gelirlerin suç örgütlerine aktarıldığını da tespit etti. Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından polis, şüphelilerin suç işleme yöntemlerini deşifre etti.

3'Ü POLİS 24 GÖZALTI

Operasyonun düğmesine basan ekipler, İzmir’deki ünlü bir gece kulübüne de baskın yaptı. Eş zamanlı baskınlarda; 9 bin 880 adet ecstasy hap, 5 bin 711 adet sentetik ecza hap, esrar maddesi, ruhsatsız tabancalar, fişekler ve hassas teraziler ele geçirildi.

Baskınlarda, 3’ü aktif, 1’i emekli polis olmak üzere toplam 24 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Bu arada, bir avukatında konuyla ilgili arandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA