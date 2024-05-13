Malatya’da bir iş yerine operasyon: 25 düzensiz göçmen ve 4 organizatör yakalandı

Malatya’da polis tarafından bir iş yerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 25 düzensiz göçmen ile 4 organizatör yakalandı.

Malatya’da bir iş yerine operasyon: 25 düzensiz göçmen ve 4 organizatör yakalandı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Mahfuz Sokak'taki bir iş yerinde kaçak göçmenlerin kaldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi. Operasyonda iş yerinde 25 düzensiz göçmen bulunurken, organizatör oldukları değerlendirilen 4 zanlı gözaltına alındı.

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Düzensiz göçmenler ile organizatörler, yapılan üst aramalarının ardından polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

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