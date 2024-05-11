Bodrum’dan Yunanistan’a yüzmeye çalıştı: Kaçak göçmen yakalandı
Muğla’nın Bodrum ilçesi bir kaçak göçmen Yunan adalarına yüzerek geçmeye çalıştı. Kaçak göçmen Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından yakalandı.
Muğla Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-4302) ve Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-15) tarafından denizde 1 göçmen olduğu tespit edildi. Ekipler, Yunan adalarına yüzerek geçmeye çalışan kaçak göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Kaynak: İHA
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