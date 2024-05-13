Bolu'da üniversite öğrencilerinin protestosu sonuç verdi: Ulaşım zammı görüşmeye açık....

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öğrencileri tarafından yapılan toplu taşıma zammı protestosu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın öğrencilerle görüşmesi ve şoförler, öğrenci ve belediye temsilcilerini bir araya getireceğine dair söz vermesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Bolu Belediyesince ulaşıma yapılan yüzde 63'lük zamla dolmuş ücretlerinin 11 liradan 18 liraya yükselmesini protesto eden yaklaşık 200 öğrenci, sağanak altında Hükümet Meydanı'ndan belediye binasına yürüdü.

Burada, BAİBÜ Psikoloji Bölümü öğrencisi Zeynep Dinç ve İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Orçun Akyol grup adına basın açıklaması yaptı.

Zam oranının çok yüksek olduğunu belirten öğrencilerin görüşme talebini kabul eden Belediye Başkanı Tanju Özcan, iki temsilciyi toplantı salonunda ağırladı. Görüşmede öğrenciler, yüksek orandaki zammın durdurulması için Özcan'dan yardım istedi.

Öğrencilerin taleplerinde ve eylemlerinde haklı olduğunu ifade eden Özcan, şoförler, öğrenci ve belediye temsilcilerini bir araya getireceğini söyledi. Özcan'ın, bu görüşmeden sonuç çıkmaması halinde öğrencilerin tekrar kendisiyle görüşebileceğini, daha sonra da zammı tekrar meclis gündemine taşıyacağını belirtmesi üzerine eylem sona erdi.

Kaynak: AA